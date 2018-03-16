Большая часть украинского творога – подделка

Об этом сообщает Государственное предприятие "Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации".

Исследователи купили двенадцать творожных образцов, изготовленных в восьми областях Украины: Харьковской, Киевской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Сумской.

Проведя лабораторную экспертизу, специалисты установили, что восемь изготавливали соответственно с требованиями технических условий предприятий. Только оставшиеся четыре подходили к требованиям национального стандарта ДСТУ. А соответствовало информации на этикете – три, ТМ "Злагода", "Яготинский" и "Простоквашино".

Хуже всего с проверкой справился сыр торговой марки "Хуторок", который оказался "откровенной фальсификацией".

Всего на экспертизу были отобраны образцы творога 15% жира ТМ "Простоквашино", 5% жира ТМ "Заречье", 5% жира ТМ "Злагода", 9% жира "Домашний традиционный" ТМ "Белоцерковский", 9% жира "Творожна традиция" ТМ "PRESIDENT", нежирный "Творог традиционный" ТМ "Звени Гора", 9% жира ТМ "Добряна", 7% жира "COTTAGE CHEESE" ТМ "Premіalle", 5% жира ТМ "Галичина", 10% жира ТМ "ХУТОРОК", 9,5 % жира "Домашний" ТМ "Яготинский", 9,5% жира ТМ "Каждый день".

Специалисты отметили, что употребление такой продукции может привести к различным расстройствам в работе желудочно-кишечного тракта, что особенно опасно для детей.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сыре "Каждый день" и "Добряна", завышенное количество дрожжей и плесневых грибов в сыре "Каждый день", "Белоцерковский" и "Заречье", завышенное количество дрожжей в твороге "PRESIDENT" и "Звени Гора", завышенное количество плесневых грибов в сыре "Галичина" и "Premіalle".

Такая грустная тенденция может указывать на то, что наши производители отбирают лучшее для экспорта за границу, ведь там не купят подделку, а украинцам продают то что осталось, набивая карманы и обманывая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в истории молочного рынка Украины цены на сырое молоко были наиболее стабильны в 2017 году.