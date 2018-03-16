Смолий представил Стратегию своего развития Нацбанка

Ее представил новый глава регулятора Яков Смолий. Как сообщает пресс-служба НБУ, цитируя слова главы ведомства, сегодня представлена дорожная карта по которой Центральный банк будем двигаться к цели в ближайшие годы.

Мы считаем, что прозрачность нашей Стратегии - это залог понимания нашей деятельности и установление общественного доверия к ней. Для нас - это переход к новой системе работы Нацбанка, - заявил Смолий, добавив, что достигнутыми цели НБУ будут считаться, при следующих условиях:

Ценовой стабильности достигнуто.

Банковский надзор обновлен, соответствует стандартам ЕС и полноценно работает. Кредитование восстановлено, его уровень поддерживает экономический рост без риска для финансовой стабильности.

Регулировка небанковского финансового сектора происходит по новой, эффективной модели. Антикризисные валютные ограничения отменены без угроз для финансовой стабильности. Открыт путь для введения свободного движения капитала. Растет вовлеченность населения к использованию финансовых услуг.

Кроме этого, во время представления была также презентована новая бета-версия сайта Нацбанка и обновленный логотип.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко представил НБУ нового руководителя Якова Смолия, за назначение которого проголосовало 247 депутатов Верховной Рады.