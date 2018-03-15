Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа, - Мэй

Правительство изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса. Об этом в среду, 14 марта, во время выступления в британском парламенте заявила премьер-министра Британии Терезу Мэй.

По ее словам, необходимо учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают. Лондон продолжит обсуждение с Европейским собзо не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом, - заверила она.

Напомним, после обвинений в адрес России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля Великобритания требует выслать из страны 23 российских дипломатов. Это будет самая большая высылка на протяжении более тридцати лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля.