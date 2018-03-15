В Украине значительно выросли цены на социальные продукты

Такие сведения на своей странице в Facebook опубликовал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей определили пять наиболее высоких в цене продуктов. Так подорожанию поддались говядина, мягкий сыр, вареная колбаса, рыба и свекла.

Отмечается, что говядина, занявшая первое место в списке, за месяц подорожала на 3,2 гривны за килограмм. Ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн. На втором месте мягкий сыр, который подорожал на 1,9 грн за килограмм. Его средняя стоимость - 90,9 грн. На третьем месте - вареная колбаса, стоимость которой выросла за февраль на 1,2 грн. Ее средняя цена в Украине - 83,8 грн.за килограмм.

Согласно прогнозу экспертов, в дальнейшем цена на мясопродукты будет дорожать.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в начале 2018 года в Украине значительно подорожали продукты питания. В начале января средняя стоимость молока выросла на 15 процентов - до 15 гривен за литр.