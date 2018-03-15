В Украине подорожает алкоголь и транспорт

По этой причине в течении месяца в среднем на столько же выросла цена продуктов питания и безалкогольных напитков. Большего всего подорожали фрукты, овощи, рыба и хлеб.

Акцизные товары в среднем подорожали на 1,4%, из которых цена на табачные изделия — на 2,1%, алкоголь — на 0,7%. Также заметно подскочила стоимость проезда в автодорожном транспорте в связи с повышением цен на топливо и масло— на 2,7%.

За коммунальные услуги, в частности воду, электроэнергию и газ цены украинцам придется платить на 0,4% больше. А тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 2,2%.

Согласно прогнозам экспертов, рост цен на алкоголь будет продолжаться и дальше, несмотря на то, что по итогам прошлого года подорожание уже перешагнуло черту в 11%. По данным журналиста Александра Дубинского, это приводит к стимуляции теневого сегмента алкогольного рынка, что материально выгодно ряду чиновников во власти. Последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, и все меньше людей могут позволить себе покупать легальный алкоголь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", инфляция в Украине в феврале текущего года на потребительском рынке составила 0,9%.