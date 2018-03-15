00:30 15.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Ровно с 1 апреля подорожает проезд в троллейбусах

Местные власти города Ровно намерены поднять стоимость проезда в городских троллейбусах.

В Ровно с 1 апреля подорожает проезд в троллейбусах

Исполнительный комитет городской рады повысил стоимость проезда на 50%. Таким образов с 1 апреля одноразовая поездка в троллейбусе будет стоит три гривны.

Соответствующее решение в среду, 14 марта, принято на заседании исполкома. При этом местные власти обосновали такое решение ростом минимальной заработной платы, подорожанием электроэнергии и топливно-смазочных материалов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины определил социальные нормативы для внедрения монетизации льгот на проезд. Соответствующее постановление правительство приняло в среду,14 марта, на заседании.

Согласно документу в Украине устанавливаются нормы количества льготных поездок, а также их распределение на городских и пригородных маршрутах. Это необходимо для определения размера ежемесячной выплаты льготникам.


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