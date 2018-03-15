США расширили санкции против России

В санкционный список внесли 14 физических лиц и одну организацию. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Таким образом, согласно информации, Вашингтон ввел санкции против российской компании "Агентство интернет-исследований", а также фамилии лиц, которые фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В санкционный список внесли также двоих сотрудников ГРУ.

Напомним, в США заявили о виновности России в совершении преступления, которое касается использование химического оружия на территории Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, США, Великобритания, Франция и Германия заявили, что отказ России ответить на вопросы британского правительства относительно отравления экс-шпиона Василия Срипаля и его дочери дополнительно указывает на ее ответственность.