23:27 15.03.2018 | Экономика | Новости
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США расширили санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в четверг, 15 марта, расширило санкции против России.

США расширили санкции против России

В санкционный список внесли 14 физических лиц и одну организацию. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Таким образом, согласно информации, Вашингтон ввел санкции против российской компании "Агентство интернет-исследований", а также фамилии лиц, которые фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

В санкционный список внесли также двоих сотрудников ГРУ.

Напомним, в США заявили о виновности России в совершении преступления, которое касается использование химического оружия на территории Великобритании.

Как сообщал УРА-Информ, США, Великобритания, Франция и Германия заявили, что отказ России ответить на вопросы британского правительства относительно отравления экс-шпиона Василия Срипаля и его дочери дополнительно указывает на ее ответственность.


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