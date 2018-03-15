Рада назначила Смолия главой Нацбанка

Отметим, за проект постановления проголосовало 247 нардепов, против – 15. Перед голосованием за назначение Яков Смолий заявил, что для Национального банка приоритетом является - политическая независимость. Также глава НБУ заверил, что не допустит доминирования фискальной политики над монетарной.

Вместе с тем Смолий отметил, что Нацбанк будет работать в следующих направлениях: сохранение ценовой стабильности, построение прозрачной банковской системы, валютная либерализация.

Среди главных проблем он назвал большую долю проблемных кредитов в банках и слабую защиту прав кредиторов. Господин Смолий призвал депутатов принять ряд необходимых законопроектов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. Соответствующее решение поддержали 342 народных депутатов. При этом перед голосование депутаты напомнили, что Гонтарева фактически не руководит Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находится в отпуске.