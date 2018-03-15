НБУ готовит банкам тотальную проверку

Как сказано в сообщении пресс-службы НБУ, оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов. При этом первый этап, это проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам.

Второй - экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка, а третий - оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков. Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса. Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус прогноза.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Соответственно, использованыедля него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка. Они являются предположением, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

Объектами стресс-тестирования станут 25 банков. Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц.

На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора. В соответствии с указанными критериями, в 2018 году это такие банки, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", Банк "Пивденный", "Креди Агриколь Банк", "Проминвестбанк", "ТАСкомбанк", "ПроКредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ Банк", "Банк Кредит Днепр", "Мегабанк", "Банк Восток", "А – Банк", "Идея Банк", "Универсал Банк", "Банк Инвестиций и Сбережений". Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Напомним, как собщал УРА-Информ, Национальный банк Украины утвердил новый норматив для украинских банков - коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (Liquidity Coverage Ratio).