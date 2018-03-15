Нацбанк на четверг опустил курс гривны

100 долл - 2601,3978 грн;

100 евро - 3217,6689 грн;

10 российских рублей - 4,5689 грн.

При этом регулятор установил на 15 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1106.975843;

Серебро - 13.887899;

Платина - 808.768569;

Палладий - 830.514142.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 14 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2591,5887 грн;

100 евро - 3207,8685 грн;

10 российских рублей - 4,5518 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка. Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.