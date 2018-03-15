Доллар в четверг повысился до 26,38 гривен

Наличный евро повысился еще на 12 копеек. Таким образом, доллар сегодня продается по 26,38 гривен, а евро можно купить по 32,70 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35- 26,34, продажи 26,18-26,70 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,0475, продажи - 26,3876 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,51, продажи 32,37 - 33,00 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,0598, продажи - 32,6984 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,530, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,225, продажи 4,687 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 марта 2018 года, наличный доллар набрал десять 10 копеек. Наличный евро поднялся на 26 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,23 гривен, а евро можно было купить по 32,58 гривны.