За два года количество мелких монет в Украине уменьшится вдвое - НБУ

Если по состоянию на 1 января 2018 года на одного человека приходится 293 монеты, то на 1 января 2020 года, их количество уменьшится до 158. В целом, количество монет в обращении уменьшится на 60%.

Такое мнение высказал в среду, 14 марта, во время презентации новых оборотных монет исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий

При этом он уточнил, что количество мелких банкнот также уменьшится на 40% и к 2029 году с 70 банкнот, которые сейчас ходят обороте, уменьшится до 42.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и перейти на округление сумм покупок с июля. Как пояснил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении, однако наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа, поскольку денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам, - пояснил Смолий.