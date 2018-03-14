В Украине заработал реестр получателей субсидий

По информации Минсоцполитики, реестр позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

Ведение реестра возложено на Министерство социальной политики Украины. При этом доступ к реестру будет открыт только для министерства и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

По мнению ведомства, регистрация получателей субсидий позволит эффективно контролировать средства, выделенные из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Кабмин сообщал, что готовит изменения правил начисления субсидий. В частности, правительство в течение 2018 года наработает изменения, необходимые для введения монетизации субсидий на жилищно-коммунальные услуги для домохозяйств. На данный момент нарабатываются варианты совместно с общественностью и ОСМД.