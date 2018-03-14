2017 год был наиболее стабильным для украинского молока

Впервые за пять лет увеличились объемы переработки молока в Украине - на 4,1%, согласно расчета ФАО.

Всего в 2017 производство молока уменьшилось на 0,5%, но возросло производство в сельскохозяйственных предприятиях на 2,1%. Прошлый год также принес Украине резкое увеличение экспорта (в 82,4% по объему), но в результате этого произошло уменьшение внутреннего потребления на 5%.

Как прогнозируют сотрудники ФАО, в этом году возможно будет наблюдаться дальнейшая стагнация внутреннего спроса с возможным незначительным ростом, сохранение значительных объемов экспорта, и возможно его увеличение, остановка тренда снижения потребления промышленных молокопродуктов, дальнейшее выравнивание сезонности, незначительное снижение доходности производства молока и рост доходности переработки.

Эксперты посоветовали обратить внимание на тренд к росту спроса на "здоровые" молокопродукты на внутреннем рынке и на аспект качества сырья. Они заметили, что угрозой является резкое снижение внутренних цен на молоко в России и запрет поставок молокопродуктов из Беларуси в Российскую Федерацию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за запрет на ввоз белорусского молока Лукашенко обещал ответить России.