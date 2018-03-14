Представители "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпром" и обсудят расторжение контрактов

Стороны встретятся до конца марта. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба украинской компании.

Согласно сообщению, на встрече "Нафтогаз" проинформирует российскую сторону, что разрывать контракты не намерен. Стороны также обсудят предложение Украины о пересмотре транзитного тарифа, - заверили в пресс-службе.

Напомним, "Газпром" заявил, что намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом" во избежание будущих штрафов из-за невыполнения обязательств по объемам транзита газа.

Как сообщал УРА-Информ, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.