22:32 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Представители "Нафтогаза" проведут встречу с "Газпром" и обсудят расторжение контрактов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена провести встречу с российской компания "Газпром" и обсудить ситуации с расторжением действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Представители

Стороны встретятся до конца марта. Об этом в среду, 14 марта, сообщила пресс-служба украинской компании.

Согласно сообщению, на встрече "Нафтогаз" проинформирует российскую сторону, что разрывать контракты не намерен. Стороны также обсудят предложение Украины о пересмотре транзитного тарифа, - заверили в пресс-службе.

Напомним, "Газпром" заявил, что намерен расторгнуть контракты с "Нафтогазом" во избежание будущих штрафов из-за невыполнения обязательств по объемам транзита газа.

Как сообщал УРА-Информ, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 миллиардов долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.


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