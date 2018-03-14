08:15 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии

Пенсионный фонд Украины в среду утром, 14 марта, разместил на своем сайте электронный сервис.

Пенсионный фонд запустил сервис для проверки стажа и размера пенсии

Теперь каждый украинец может в режиме онлайн узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления. Как сказано на официальный сайт Пенсионного фонда, для получения информации пользователю необходимо зарегистрироваться в "личном кабинете" с помощью электронной цифровой подписи или подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда.

После регистрации пользователь сможет узнавать через портал всю информацию, которая его касается - в частности, о размерах взносов работодателя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале марта министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в 2018 году доходы Пенсионного фонда Украины должны составить 208 миллиардов гривен, что на 50 миллиардов больше, чем в прошлом году.


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