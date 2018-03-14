10:32 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188522:Polishuk

Нацбанк продал недвижимость на 112 миллионов гривен

Национальный банк Украина продал недвижимое имущество, которое было получено в счет погашения долгов банков

Нацбанк продал недвижимость на 112 миллионов гривен

Общая сумма полученная от продажи, составила 112,6 миллиона гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду утром, 14 марта, на официальном сайте регулятора, в частности Нацбанк заключил соответствующий договор купли-продажи с победителем открытых торгов 13 февраля 2018.

Это - первая в текущем году успешно реализована сделка с имуществом, которое Нацбанк получил в счет погашения долгов банков перед регулятором, - пояснил заместитель главы НБУ Роман Борисенко.

При этом по его словам, Нацбанк сейчас владеет недвижимым имуществом, полученным в счет погашения долгов, на сумму около 31 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что Совет Национального банка Украины выступает за пересмотр соответствия кредитно-денежной политики регулятора текущему состоянию экономики Украины.

По словам Данилишина, текущая ситуация на финансовом рынке и состояние украинской экономики свидетельствует о том, что целевой уровне инфляции, определенный принципами действующей политики Нацбанка, вряд ли достижим в течение этого года.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар на мировых рынках упал на фоне отставки Тиллерсона Трамп планирует создать Космические силы Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией В Одессе мужчина устроил живой тир по людям - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив