Нацбанк продал недвижимость на 112 миллионов гривен

Общая сумма полученная от продажи, составила 112,6 миллиона гривен. Как сказано в сообщении, опубликованном в среду утром, 14 марта, на официальном сайте регулятора, в частности Нацбанк заключил соответствующий договор купли-продажи с победителем открытых торгов 13 февраля 2018.

Это - первая в текущем году успешно реализована сделка с имуществом, которое Нацбанк получил в счет погашения долгов банков перед регулятором, - пояснил заместитель главы НБУ Роман Борисенко.

При этом по его словам, Нацбанк сейчас владеет недвижимым имуществом, полученным в счет погашения долгов, на сумму около 31 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что Совет Национального банка Украины выступает за пересмотр соответствия кредитно-денежной политики регулятора текущему состоянию экономики Украины.

По словам Данилишина, текущая ситуация на финансовом рынке и состояние украинской экономики свидетельствует о том, что целевой уровне инфляции, определенный принципами действующей политики Нацбанка, вряд ли достижим в течение этого года.