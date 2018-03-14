Нацбанк презентовал монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Они начнут действовать в конце апреля. Как сообщает пресс-служба регулятора, ввод в обращение новых денежных знаков будет проходить в два этапа.

Первый этап начнется с 27 апреля 2018. В этот день будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 - 2020 годах, вместе с тем точную дату Национальный банк пока не назвал.

При этом на данным этапе украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.

Таким образом, бумажные деньги будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты, - поясмнили в пресс-службе.

Вместе с тем, Национальный банк решил прекратить чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек и перейти на округление сумм покупок с июля. Как пояснил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении, однако наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов. Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа, поскольку денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам, - пояснил Смолий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 марта Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска " День украинской добровольца". Как сказано в сообщении НБУ, номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук.