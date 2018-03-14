Наличный доллар в среду поднялся до 26,23 гривен

Наличный евро поднялся на 26 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,23 гривен, а евро можно купить по 32,58 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,35-26,15, продажи 26,10-26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9165, продажи - 26,2302 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,35, продажи 32,25 - 32,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9339, продажи - 32,5797 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000- 4,600, продажи - 4,500-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,219, продажи 4,679 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 13 марта 2018 года, наличный доллар потерял 16 копеек. Наличный евро опустился еще на 27 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,13 гривен, а евро можно было купить по 32,32 гривны.