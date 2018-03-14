Кабмин проведет монетизацию льгот на проезд в транспорте

Соответствующее постановление правительство приняло в среду,14 марта, на заседании. Согласно документу в Украине устанавливаются нормы количества льготных поездок, а также их распределение на городских и пригородных маршрутах. Это необходимо для определения размера ежемесячной выплаты льготникам.

Таким образом, правительство предлагает установить лицам, которые в соответствии с законодательством имеют льготы на оплату проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах, социальную норму в количестве 30 поездок в месяц.

При этом органы местного самоуправления смогут принимать решения по увеличению количества поездок для отдельных категорий льготников.

Кроме того, документ предусматривает вместо льгот предоставление компенсации, размер которой ежегодно будет определяться областными государственными администрациями и городскими властям. Размер данной ежемесячной выплаты будет определяться путем умножения средней стоимости проезда в местном коммунальном транспорте в области на 30 поездок, а в случае изменения стоимости проезда сумма выплаты будет изменяться со следующего месяца.

Для лиц, которые имеют право на льготы на поездки в междугородном транспорте, выплата будет увеличена на 20%, для лиц с инвалидностью первой группы или для детей с инвалидностью выплата осуществляется в двойном размере, а для лиц с инвалидностью первой и второй групп и детей с инвалидностью, которые проходят обучение либо реабилитацию выплата дополнительно увеличивается вдвое.

По мнению Кабмина, такое решение устраняет несправедливость неравномерного доступа к указанной льготе, а льготники получают возможность потратить деньги по своему усмотрению, а реализация акта предоставляет возможность органам местного самоуправления предоставлять льготы отдельным категориям граждан по оплате проезда в наличной форме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду на заседании утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий. По информации Минсоцполитики, реестр позволит эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.