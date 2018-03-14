12:32 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал жесткие наказания неплательщикам алиментов

Неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и преследования по всем направлениям.

Гройсман пообещал жесткие наказания неплательщикам алиментов

Правительство заставит платить деньги на детей. Такое заявление в среду, 14 марта, на заседании правительства, сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также заверил, что семейная поддержка и поддержка детей является приоритетом правительства. Те, кто не платит деньги по детям, алименты, вы имеете в лице правительства и меня лично врагов.

Мы вам спуску не дадим. Будем преследовать по всех направлениях, чтобы заставлять платить деньги детям, - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Теперь нарушителям закона предусматривается ограничение выезда за пределы страны. В отношении должника по уплате алиментов, размер которых совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, будут применять соответствующие меры.

Как сообщал УРА-Информ, министр юстиции Павел Петренко заявил, что в Украине числится почти 62 тысяч человек с задолженностью по уплате алиментов.


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