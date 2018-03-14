Гройсман озвучил суммы разовых выплат ветеранам войны

Максимальный размер выплаты составляет около четырех тысяч гривен. Об этом, открывая сегодняшнее заседание, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также пояснил, что будут утверждены разовые выплаты инвалидам войны различных категорий. В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны I группы будет выплачено 3685 гривен, лицам с инвалидностью вследствие войны II группы - 3265 гривен, лицам с инвалидностью вследствие войны III группы - 2845 гривен.

При этом участники боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей получат 1265 гриве, - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что выплата этих средств предусмотрена постановлением КМУ "Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной захисту" и "О жертвах нацистских преследований", которую правительство должно принять сегодня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и преследования по всем направлениям. Правительство заставит платить деньги на детей. Такое заявление в среду, 14 марта, на заседании правительства, сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.