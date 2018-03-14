Доллар на мировых рынках упал на фоне отставки Тиллерсона

На утром среды, 14 марта, доллар подешевел, как к евро, так и к фунту стерлингов. Как поясняют рыночные аналитики, доллар также начал снижаться и по отношению к японской иене и по состоянию на восемь часов утра по киевскому времени уже снизился 0,1% до 106,49 иены, отступив от двухнедельного максимума в 107,300 иены.

Также сообщается, что кроме отставки Тиллерсона давление на доллар оказывают данные об инфляции в США за февраль, которые позволили предположить, что Федеральная резервная система продолжит повышать ключевую ставку умеренными темпами.

На фоне новостей об отставке Тиллерсона доллар повторяет динамику недельной давности, когда стало известно об отставки экономического советника президента Гэри Кона. Кон считался одним из главных сторонников свободной торговли в Белом доме.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря.

При этом, как сообщал УРА-Информ, американский лидер пояснил, что у него и Тиллерсона были "определенные расхождения", в частности, во взглядах на ядерную сделку с Ираном.