21:58 14.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Австрия инвестировала в экономику Украины 1,3 миллиардов долларов

В прошлом году Австрия инвестировала в экономику Украины 1,344,5 миллионов долларов.

Австрия инвестировала в экономику Украины 1,3 миллиардов долларов

Это 3,4% от общего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику нашей страны. Об этом в среду, 14 марта, по результатам встречи с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом сообщил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана

Как сообщает пресс-службы Кабинета министров, во время встречи Гройсман также подчеркнул, что европейская интеграция - необратимый внешнеполитический выбор Украины, именно поэтому Киев рассчитывает на дальнейшую активизацию диалога по широкому спектру вопросов, учитывая председательство Австрии в ЕС во второй половине текущего года.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Донбассе. В этом связи президента Австрии отметил, что аннексия Крыма и оккупация востока - противозаконны. Это яркое нарушение международного права. Россия имеет впечатление, что это все останется без наказания. Но мы должны предотвратить существование такого мнения, - заявил ван дер Беллен. Вместе с тем он отметил высокий интерес австрийских инвесторов к Украине и подчеркнул необходимость усиления борьбы с коррупцией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сегодня обсудил с Федеральным президентом Республики Австрия Александером ван дер Беллен ситуацию на Донбассе. Беллен утверждает, что Австрия готова внести вклад в миротворческую миссию на Донбассе.


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