Америка намерена ввести пошлины на импорт из Китая

Согласно информации агентства, пошлины будут введены в отношении технологического и телекоммуникационного секторов экономики Китая.

Также новые тарифы связаны с расследованием предполагаемого хищения американской интеллектуальной собственности в Китае, которое началось в августе по указу Трампа, и что новые ограничения могут быть введены в ближайшее время.

Пошлинами будет облагаться потребительская электроника, в этот список могут войти больше 100 наименований.

Известно, что США намерены ограничить импорт, чтобы наказать китайские технологические компании за их политику, вынуждающую американские компании отказываться от своих технологических секретов в обмен на право работать в стране.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что новые пошлинные сборы на алюминий и сталь могут подорвать торговоэкономический баланс между двумя государствами.