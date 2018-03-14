08:39 14.03.2018 | Политика | Новости
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Америка намерена ввести пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины на импорт китайских товаров, который составляет около 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Америка намерена ввести пошлины на импорт из Китая

Согласно информации агентства, пошлины будут введены в отношении технологического и телекоммуникационного секторов экономики Китая.

Также новые тарифы связаны с расследованием предполагаемого хищения американской интеллектуальной собственности в Китае, которое началось в августе по указу Трампа, и что новые ограничения могут быть введены в ближайшее время.

Пошлинами будет облагаться потребительская электроника, в этот список могут войти больше 100 наименований.

Известно, что США намерены ограничить импорт, чтобы наказать китайские технологические компании за их политику, вынуждающую американские компании отказываться от своих технологических секретов в обмен на право работать в стране.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что новые пошлинные сборы на алюминий и сталь могут подорвать торговоэкономический баланс между двумя государствами.


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