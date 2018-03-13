17:54 13.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188485:labazovych

В "Нафтогазе" заявили о готовности ГТС к работе без ограничений в случае похолодания

Представители государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа ("Нафтогаз") совместно с газотранспортной системой (ГТС) страны готовы к работе без ограничений в случае похолодания. 

В

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге в Тwitter.

Как отмечается, в этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает. Поэтому, в этот раз "Нафтогаз" работает с надежными поставщиками.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель российского "Газпрома" Алексей Миллер считает, что процесс расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" займет длительное время. Согласно словам главы "Газпрома", рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не должно быть. Соответствующая ситуация только возможна, если представители украинского государства не будут незаконно отбирать голуюое топливо.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве из-за затопления закрыли целую улицу Трампа призвали добиться экстрадиции в США 13 россиян Чемпион WBO Ломаченко готовится к следующему бою Федеральный президент Австрии прибыл в Киев - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив