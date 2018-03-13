В "Нафтогазе" заявили о готовности ГТС к работе без ограничений в случае похолодания

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в микроблоге в Тwitter.

Как отмечается, в этот раз поставок от "Газпрома" Украина не ожидает. Поэтому, в этот раз "Нафтогаз" работает с надежными поставщиками.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", руководитель российского "Газпрома" Алексей Миллер считает, что процесс расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" займет длительное время. Согласно словам главы "Газпрома", рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не должно быть. Соответствующая ситуация только возможна, если представители украинского государства не будут незаконно отбирать голуюое топливо.