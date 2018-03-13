Уровень инфляции в Венесуэле превысил шесть тысяч процентов

С декабря 2017 года по февраль текущего инфляция в стране превысила 231%. Таким образом, как сообщают местные СМИ, комиссия по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила в понедельник, 12 марта, что уровень накопленной инфляции в стране за год превысил шесть тысяч процентов.

При этом депутат Хосе Герра в своем Twitter написал, что такой уровень инфляции означает только одно - это конец зарплат, выплат, пенсий и сбережений.

Напомним, в начале февраля глава комиссии по финансам парламента Рафаэль Гусман сообщил, что с января 2017 года по январь 2018-го показател инфляции в Венесуэле превысил 4000% .

Как сообщал УРА-Информ, ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, стремительной инфляции и падения доходов государства. Причиной этого стало снижение цен на нефть и массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро.