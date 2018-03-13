Стало известно, сколько продлится расторжение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза"

Об этом Миллер сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает "Прайм".

Согласно словам главы "Газпрома", рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не должно быть. Соответствующая ситуация только возможна, если представители украинского государства не будут незаконно отбирать голуюое топливо.

"Процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - подчеркнул Миллер.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Российский газовый монополист "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа Украине.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" по транзитному иску и с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку обязал российскую сторону выплатить НАК 2,56 миллиардов долларов.