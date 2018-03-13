12:44 13.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Работникам сельскохозяйственной отрасли повысят зарплату

Средняя заработная плата людей, задействованных в сельском хозяйстве, с января этого года будет равняться сумме в 4 694 гривен. Об этом сообщила прес-служба Министерства аграрной политики.

Работникам сельскохозяйственной отрасли повысят зарплату

Как заверили сотрудники министерства, в 2017 году работники этой отрасли получали на 27% меньше. А вот с текущего года средняя зарплата производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7 282 грн. При этом как в январе прошлого года сотрудники производства получали на 1448 гривен меньше, то есть в пищевой переработке уровень заработной платы вырос почти на 25%.

По данным, предоставленным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в нашей стране сейчас составляет 7 711 грн, а в прошлом году она равнялась сумме в 6 008 гривен. Как уже сообщалось, штатные работники сельского хозяйства  летом 2017 года получали 6 293 гривен. Если сравнивать эту сумму с летом прошлого года, то выходит, что она увелиличилась на 41,4%.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, Государственная служба статистики Украины назвала регионы, где украинцы получают самые высокие зарплаты.


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