Работникам сельскохозяйственной отрасли повысят зарплату

Как заверили сотрудники министерства, в 2017 году работники этой отрасли получали на 27% меньше. А вот с текущего года средняя зарплата производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7 282 грн. При этом как в январе прошлого года сотрудники производства получали на 1448 гривен меньше, то есть в пищевой переработке уровень заработной платы вырос почти на 25%.

По данным, предоставленным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в нашей стране сейчас составляет 7 711 грн, а в прошлом году она равнялась сумме в 6 008 гривен. Как уже сообщалось, штатные работники сельского хозяйства летом 2017 года получали 6 293 гривен. Если сравнивать эту сумму с летом прошлого года, то выходит, что она увелиличилась на 41,4%.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, Государственная служба статистики Украины назвала регионы, где украинцы получают самые высокие зарплаты.