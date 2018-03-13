07:45 13.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал ЕС отказаться от Nord Stream 2

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 марта, во время переговоров с вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини призвал Европейскую комиссию и страны-члены Евросоюза отказаться от строительства Nord Stream 2.

Порошенко призвал ЕС отказаться от Nord Stream 2

Глава государства считает, что строительство газопровода угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Евросоюза. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко также подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в вопросах энергетической безопасности и особенно в связи с последними циничными действиями российского "Газпрома".

Он уверен, что из этого газового кризиса необходимо сделать важные выводы и понять, что Россия не надежный поставщик. Только объединенные действия Украины и ЕС смогут обеспечить энергетическую безопасность как Украины, так и Европейского Союза, - подчеркнул глава государства, добавив, что на сегодняшний день "Газпром" окончательно потерял имидж надежного партнера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши Виктор Пранцкетис, Марек Кухцинский и Инара Мурниеце в понедельник, 12 марта, подписали обращение, которое касается Nord Stream 2. Парламенты трех стран высказались против строительства газопровода.


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