НБУ считает достаточно жесткими нынешние монетарные условия для снижения инфляции

Монетарные условия являются пока достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возвращение в целевой диапазон в середине 2019 года. Такое мнение в понедельник, 12 марта, в комментарии к февральскому показателю инфляции, высказал НБУ.

При этом регулятор указывает, что фактическая инфляция в годовом измерении по итогам февраля снизилась с 14,1% до 14% и осталась несколько выше прогноза, опубликованного в "инфляционном отчете" за январь 2018 года. К этому привело, прежде всего, более существенное, чем ожидалось, подорожание сырых продуктов питания и топлива, объясняет Нацбанк.

Вместе с тем, по оценкам Нацбанка, в целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. Однако его усилению в феврале противодействовало укрепление гривны, которое продолжается и в первой половине марта и вызвано, в том числе, проведением жесткой монетарной политики, отмечает центробанк.

Базовая инфляция в феврале замедлилась до 9,7% в годовом измерении, незначительно превысив прогноз Нацбанка, однако это произошло в первую очередь за счет более высоких январских показателей. В месячном измерении показатель базовой инфляции за февраль (0,6%) отвечал прогнозу, - указывает регулятор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ в конце января ухудшил прогноз инфляции на 2018 год до 8,9% с 7,3%, а базовой - до 8,2%. По оценкам регулятора, инфляция к концу 2019 года составит 5,8% и в 2020 году замедлится до 5%.