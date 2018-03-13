Нацбанк вновь вышел на межбанк и купил почти 75 миллионов долларов

Сегодня регулятор выкупил 74,9 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба НБУ, всего к выкупу было заявлено 100 миллионов долларов. Предложение 46 субъектов рынка составило почти 115 миллионов долларов. В результате торгов было удовлетворено 25 заявок.

Минимальный курс предложения составил 25,90 гривен за доллар, а максимальный – 25,95 гривен за доллар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 14 марта, проведет презентацию новых оборотных монет. НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 гривен. В дальнейшем они должны будут заменить банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.