21:15 13.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100188495:Polishuk

"Газпром" проиграл суд АМКУ на 171 миллиардов гривен

Киевский апелляционный хозяйственный суд во вторник, 13 марта, отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины, наложенный на российского газового монополиста "Газпром".

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Согласно документу, в 2017 году суд обязал российскую компанию выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиардов гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Вместе с тем, монополист начал оспаривать решения и действия государственного судебного исполнителя, в частности, обратился в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой. Однако, сегодня суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, летом прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен дивидендов с украинского дочернего предприятия российского "Газпрома" ЧАО "Газтранзит".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на улице Туполева горят склады, слышны звуки взрывов - ФОТО Донбасс трижды обстрелян, ранено украинского бойца - ВИДЕО В Лондоне нашли мертвым российского олигарха Глушкова Нацбанк на среду вновь укрепил гривну
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив