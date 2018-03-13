"Газпром" проиграл суд АМКУ на 171 миллиардов гривен

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Согласно документу, в 2017 году суд обязал российскую компанию выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиардов гривен штрафных санкций за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Вместе с тем, монополист начал оспаривать решения и действия государственного судебного исполнителя, в частности, обратился в апелляционный суд Киева с соответствующей жалобой. Однако, сегодня суд отказал "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, летом прошлого года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн гривен дивидендов с украинского дочернего предприятия российского "Газпрома" ЧАО "Газтранзит".