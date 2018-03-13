20:59 13.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты ввели мораторий на банкротство "Черноморнефтегаза"

Верховная Рада Украины во вторник, 13 марта, ввела мораторий на банкротство государственной акционерной компании "Черноморнефтегаз".

Депутаты ввели мораторий на банкротство

Мораторий будет действовать до 1 января 2019 года. За документ №5370 в целом с учетом предложений президента Петра Порошенко, проголосовали 230 депутатов при необходимых 226.

Законопроект, в частности, предусматривает, что предоставленные "Черноморнефтегазу" специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории, срок действия которых закончился в период аннексии Крыма, будут автоматически продлены на период временной оккупации.

Напомним, в мае 2017 года Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №5370 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в отношении стабилизации деятельности "Чорноморнафтогаза". За документ проголосовали 233 депутата.

Однако в июне Порошенко ветировал закон.

Как сообщал УРА-Информ, тогда Порошенко отметил, что принятый закон не может быть подписан, так как он предусматривал остановку исполнительных производств и мер принудительного исполнения судебных решений, что противоречит нормам Конституции Украины, которыми закреплены обязательность судебного решения и обеспечения государством исполнения судебного решения в установленном законом порядке.


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