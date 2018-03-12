Украина получит 16 млн евро финпомощи, - Могерини

Соответствующие заявление она сделала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, в данный момент идет работа над новым пакетом поддержки в рамках мониторинговой миссии Европейского союза, общим объемом 16 миллионов евро.

В свою очередь глава украинского государства Петр Порошенко отметил, что их работа продолжается не только в дипломатической сфере, но и в гуманитарной. К примеру, уже Европейский союз предоставил 700 миллионов евро гуманитарной помощи для граждан, проживающих на территории, страдающей от конфликта.

"Указанная помощьтакже включает новый транш в 24 миллиона евро, который Европейский союз передает для продление специальной мониторинговой миссии Европейского союза. Мы сейчас также работаем над новым пакетом поддержки в рамках мониторинговой миссии Европейского союза, общим объемом 16 миллионов евро", - подчеркнула Могерини.

При этом вице-президент Европейской Комиссии добавила, что главным является не только финансирование, а и поддержка в отношении человеческого ресурса. Ведь ЕС оказывает не только финансовую поддержку, но и поддержку в отношении человеческого ресурса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко просит Европарламент поддержать инициативу Еврокомиссии о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.