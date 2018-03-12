08:19 12.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent превысила 65 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent на мировом рынке сегодня утром, 12 марта 2018 года, находится выше отметки в 65 долларов за баррель.

Цена нефти Brent превысила 65 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:45 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 65,57 долларов за баррель. Это на 0,12% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отмечают эксперты, цены на нефть незначительно выросли после публикации нефтесервисной компании Baker Hughes, по данным которой число буровых установок в США сократилось на прошлой неделе на 4 единицы - до 796. Снижение количества буровых установок в стране зафиксировано впервые за семь недель.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по ожиданиям экспертов, через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление.


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