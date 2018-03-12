НБУ решил заменит банкноты до десяти гривен монетами

НБУ решил ввести в обращение новые монеты 2, 5 и 10 гривен. В дальнейшем они должны будут заменить банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Как сообщила в понедельник пресс-служба регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении.

При этом в Нацбанке указывает, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Напомним, в настоящее время самая крупная оборотная монета в Украине это одна гривна.

В середине ноября прошлого года Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность отказа от монет мелких номиналов.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска " День украинской добровольца". Как сказано в сообщении НБУ, номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук.