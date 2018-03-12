Литва, Латвия и Польши подписали обращение против Nord Stream 2

Парламенты трех стран высказались против строительства газопровода. При этом главы парламентов считают, что планирующаяся вторая ветка газопровода Nord Stream является инструментом российской политики, который углубит зависимость Европы от России, хотя формально Nord Stream 2 представляют как коммерческий проект.

По их мнению, целью проекта Nord Stream 2 не является диверсификация источников поставок газа. Цель проекта - углубить энергетическую зависимость ЕС - в особенности стран Центральной и Восточной Европы от России, а также сохранить их уязвимость, - говорится в письме, подписанном накануне в Вильнюсе и адресованном главам европейских парламентов.

В письме также говорится, что энергетическая безопасность является основным фактором в достижении единой и процветающей Европы, поэтому необходимо инвестировать в ее инфраструктуру, особенно в газовые смычки и дополнительные газопроводы, которые позволят диверсифицировать поставки природного газа.

На проект Nord Stream 2 следует смотреть с точки зрения более широкой современной перспективы с учетом информационной и кибернетической враждебности России, а также военной агрессии, - говорится в документе.

Вместе с тем глава эстонского парламента Эйки Нестор решил пока не ставить подпись под письмом.

Напомним, газопровод "Nord Stream 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысяч километров. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Как сообщал УРА-Информ, в начале марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий и глава парламента Молдавии Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов относительно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации.