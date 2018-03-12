Япония выделит Украине полмиллиона долларов на здравоохранение

Отмечается, что финансовая помощь будет предоставлена в рамках второго этапа финансирования программы поддержки проектов безопасности человека КУСАНОНЕ.

Все деньги будут направлены на реализацию семи проектов в сфере здравоохранения, реабилитации и образования в Житомирской, Херсонской, Кировоградской области и в городах Киев, Харьков и Николаев.

Кстати, церемония подписания семи грантовых соглашений с благотворительными и общественными организациями по проектам состоится, 15 марта, при участии посла Японии в Украине Шигеки Суми.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители Европейской комиссии согласиль с решением предоставить украинскому государству транш в размере 1 млрд евро макрофинансовой помощи.