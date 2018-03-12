Гройсман осбудил с Могерини планы по имплементации ассоциации с ЕС на 2018 год

Глава правительства обсудил с ней планы Украины по имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2018 год. Как рассказал на совместном брифинге с Могерини украинский премьер, речь шла о состоянии дел по имплементации, а также об экономическом сотрудничестве между Украиной и ЕС.

Приятно было отметить, что экспорт украинской продукции растет в ЕС. Мы видим также шаги по поддержке макроэкономической стабильности в стране. И об этом свидетельствует решение Европейской комиссии о макрофинансовой помощи и поддержке Украины, над которой мы будем работать, - пояснил Гройсман, добавив, что в украинском парламенте должны быть приняты 57 разработанных правительством законопроектов для того, чтобы ритмично выполнять план мероприятий по ассоциации с ЕС.

Напомним, в воскресенье в Украину с визитом прибыла верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Как сообщал УРА-Информ, на 12 марта запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.