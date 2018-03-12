ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Порошенко отметил, что строительство этих электространций ведет к энергонезависимости Украины, а также обеспечит людей работой на строительстве и обслуживании станции.

Такой шаг позволит украинскому государству приблизится к европейским стандартам. А также проект позволит украинцам обрести новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции.

Также глава Украины поблагодарил партнеров за такую возможность и поддержку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компании Канады рассматривают возможность сотрудничества с Украиной по внедрению проектов возобновляемой энергетики.

Отмечается, во время встречи со специалистами канадских компаний речь шла о строительстве на территории Луганской области электростанции с использованием солнечных панелей канадского производства.