09:23 12.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций

Европейский банк реконструкции и развития утвердил выделение финансовой помощи Украине в размере 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области.

ЕБРР выделил 25,9 млн евро на строительство трех солнечных электростанций

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Порошенко отметил, что строительство этих электространций ведет к энергонезависимости Украины, а также обеспечит людей работой на строительстве и обслуживании станции.

Такой шаг позволит украинскому государству приблизится к европейским стандартам. А также проект позволит украинцам обрести новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции.

Также глава Украины поблагодарил партнеров за такую возможность и поддержку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", компании Канады рассматривают возможность сотрудничества с Украиной по внедрению проектов возобновляемой энергетики.

Отмечается, во время встречи со специалистами канадских компаний речь шла о строительстве на территории Луганской области электростанции с использованием солнечных панелей канадского производства.


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