Кабмин просит не спешить с выводами о монетизации субсидий

Вместе с тем Кабинет министров Украины призвал не спешить с выводами о дееспособности первого этапа монетизации. Как сказано в сообщении, опубликованном на правительственном портале в понедельник, 12 марта, средства, полученные в качестве субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, имеют исключительно целевое назначение.

Это означает, что в течение года они не могут быть использованы на любые другие цели, кроме уплаты налогов в государственный бюджет участниками рынка поставок энергоресурсов для населения.

При этом в Кабмине обращают внимание, что потребители-PSO не покупают газ по предоплате, поэтому дебиторская задолженность традиционно растет в осенне-зимний период и снижается в весенне-летний.

В правительстве также отмечают, что согласно данным "Нафтогаза" на 6 марта, задолженность газсбытов перед НАК за последнюю неделю снизилась на 14,7% – с 31,701 миллиардов гривен и на сегодняшний день составляет 27,037 миллиардов гривен.

По состоянию на 6 марта задолженность бюджета перед компаниями группы по финансированию льгот и субсидий составляет 16,6 миллиардов гривен, - пояснили в Кабмине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины подготовило проект правительственного постановления, предполагающий полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора. Соответствующий документ в четверг, 8 февраля, опубликован на сайте финансового ведомства.

Согласно документу, министерство завершило процесс подготовки системных изменений к постановлению Кабмина №256 от 4 марта 2002 года. Документом, в частности, предлагается расчеты за квартирную плату (содержание домов и придомовых территорий), управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот осуществлять непосредственно на счета потребителей, которые самостоятельно смогут рассчитываться за коммунальные услуги.