15:16 09.03.2018 | Экономика | Новости
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Пентагон продаст ОАЭ авиационные ракеты на 270 млн долларов

Власти Соединенных Штатов Америки планируют продать Объединенным Арабским Эмиратам авиационные ракеты на сумму 270 млн долларов. 

Пентагон продаст ОАЭ авиационные ракеты на 270 млн долларов

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Как отмечается, в ОАЭ собираются заказать 340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder. Кроме того, на Ближнем Востоке хотят также купить логистическую и техническую поддержку.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что поставка запрошенных вооружений отвечает внешнеполитическим интересам США, поскольку позволит укрепить безопасность союзника на Ближнем Востоке.

К слову, у Конгресса есть приблизительно месяц для одобрения сделки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет "Javelin". Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов. 


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