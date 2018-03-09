Пентагон продаст ОАЭ авиационные ракеты на 270 млн долларов

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Как отмечается, в ОАЭ собираются заказать 340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder. Кроме того, на Ближнем Востоке хотят также купить логистическую и техническую поддержку.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что поставка запрошенных вооружений отвечает внешнеполитическим интересам США, поскольку позволит укрепить безопасность союзника на Ближнем Востоке.

К слову, у Конгресса есть приблизительно месяц для одобрения сделки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Иноформ", Украина приобретет у Соединенных Штатов Америки 210 противотанковых ракет "Javelin". Правительство страны также закупит соответствующие переносные пусковые комплексы стоимостью в 47 миллионов долларов.