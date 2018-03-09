МВФ требовал от украинской власти масштабную земельную реформу, - Люнгман

Время ввести рынок земли уже пришло. Фонд ждет подачи законопроекта в Верховную Раду Украины. Об этом в пятницу утром, 9 марта, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ.

В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной, – напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры диктовать Украине свои законы не могу. Их попытки участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины. По его словам, требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.