10:59 09.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ требовал от украинской власти масштабную земельную реформу, - Люнгман

Международный валютный фонд ожидает, что украинская власть в ближайшее время примет масштабную земельную реформу.

МВФ требовал от украинской власти масштабную земельную реформу, - Люнгман

Время ввести рынок земли уже пришло. Фонд ждет подачи законопроекта в Верховную Раду Украины. Об этом в пятницу утром, 9 марта, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, земельная реформа остается одним их ключевых элементов программы реформ, поддерживаемых МВФ.

В середине прошлого года мы согласились с тем, что для подготовки земельной реформы нужно больше времени, ведь она должна быть успешной, – напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры диктовать Украине свои законы не могу. Их попытки участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины. По его словам, требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.


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