11:15 08.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Попытка "Газпрома" выставить "Нафтогаз" ненадежным партнером провалилась, - Госдеп

В Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки уверены, что намерение российского "Газпрома" выставить Украину и "Нафтогаза" как ненадежных партнеров, провалился.

Попытка

Украинцы, объединившись для уменьшения потребления газа, "вдохновили мир". Об этом в четверг утром, 8 март, в своем Twitter написала официальный представитель Государственого департамента Хизер Нойерт.

Она также отметила, что украинские граждане объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежную поставку газа европейским потребителям.

"Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину ненадежными партнерами по транзиту, - написала Нойерт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Европарламенте заявили, что решение "Газпрома" от 1 марта 2018 года приостановить поставку предоплаченного газа в Украину, а также последующие его заявления по выходу из контракта с "Нафтогазом" являются доказательством инструментализации поставки газа и использования его Российской Федерацией как средства политического давления.


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