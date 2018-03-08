Нацбанк на 12 марта резко поднял курс гривны

100 долл - 2609,3953 грн;

100 евро - 3240,0861 грн;

10 российских рублей - 4,5939 грн.

При этом регулятор установил на 12 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1127.880256;

Серебро - 14.079453;

Платина - 810.711599;

Палладий - 832.737205.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 7 марта, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2634,8957 грн;

100 евро - 3270,1691 грн;

10 российских рублей - 4,6632 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 1 марта, повысил учетную ставку до 17%. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Центробанка.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.