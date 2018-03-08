16:14 08.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Львовский горсовет выделил обладминистрации 25 млн гривен на вывоз мусора

Львовский городской совет направил Львовской областной государственной администрации, по меньшнй мере, 25 млн гривен на оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО).

Львовский горсовет выделил обладминистрации 25 млн гривен на вывоз мусора

Об этом говорится в соответствующем распоряжении городского председателя Львова Андрея Садового.

Как отмечается, указана сумма выделена в виде субвенции из городского бюджета в областной. Таким образом, за эти средства Львовская обладминистрация должна выполнять функции по вывозу мусора из города.

В свою очередь контроль за исполнением распоряжения Садовый возложил на заместителя мэра Львова по финансово-экономическим вопросам Геннадия Васькива.

Добавим, что проблема утилизации ТБО во Львове обострилась 2016 года, когда после трагических событий на Грибовичской свалке решением суда она была закрыта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основной задача столичной власти на ближайшие дни является обеспечить вывоз снега. Также будет производится уборка второстепенных улиц и межквартальных проездов.

 


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