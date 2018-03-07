09:15 07.03.2018 | Экономика | Новости
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В Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от России

Решение российского "Газпрома" не поставлять газ Украине, а также его намерение разорвать контракты с "Нафтогазом" должны подтолкнуть Европейский союз к сокращению зависимости от российского газа и нефти.

В Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от России

Депутаты Европейского парламента обеспокоены газовым спором, вместе с тем они приветствуют готовность Еврокомиссии к посреднической роли в ней. Такое мнение в среду, 7 марта, высказали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер.

В своем совместном заявлении, опубликованном на сайте News European Parliament, они подчеркнули, что последние действия "Газпрома" являются еще одним "доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, который может иметь влияние на энергетическую безопасность Европейского Союза".

Европарламентарии призвали все стороны как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-РФ.

Последние события делают более важным для ЕС усилить свою энергетическую безопасность, немедленно уменьшив его зависимость от поставок нефти и газа от авторитарных режимов, а также остановив ее полностью в среднесрочной перспективе, - говорится в заявлении.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" по иску к российскому "Газпрому".

После чего, как собщал УРА-Информ, заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев заявил, что "Газпром" разрывает договора с Украиной и подает апелляцию на решение арбитража.


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