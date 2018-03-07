14:16 07.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила на треть транзит газа в ЕС - ФОТО

В текущем месяце 2018 года транзит российского голубого топлива в страны Евросоюза вырос на 30% по сравнению с началом марта 2017 года.

Украина увеличила на треть транзит газа в ЕС - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза" в Twitter.

Как отмечается, в Европе накануне весны также наблюдались серьезные морозы и снегоподы. Однако благодаря стабильному транзиту из Украины, в этих странах люди дискомфорта не почувствовали. 

Вообщем-то, несмотря на прямые провокации Газпрома, Украина смогла на высшем уровне обеспечить газ в ЕС.

По оперативным данным УТГ, транзит последних дней составил 263,27 млн кубометров. Для сравнения, по состоянию на 5 марта 2017 года он равнялся 203 млн кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение российского "Газпрома" не поставлять газ Украине, а также его намерение разорвать контракты с "Нафтогазом" должны подтолкнуть Европейский союз к сокращению зависимости от российского газа и нефти.


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