Украина увеличила на треть транзит газа в ЕС - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза" в Twitter.

Как отмечается, в Европе накануне весны также наблюдались серьезные морозы и снегоподы. Однако благодаря стабильному транзиту из Украины, в этих странах люди дискомфорта не почувствовали.

Вообщем-то, несмотря на прямые провокации Газпрома, Украина смогла на высшем уровне обеспечить газ в ЕС.

По оперативным данным УТГ, транзит последних дней составил 263,27 млн кубометров. Для сравнения, по состоянию на 5 марта 2017 года он равнялся 203 млн кубометров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение российского "Газпрома" не поставлять газ Украине, а также его намерение разорвать контракты с "Нафтогазом" должны подтолкнуть Европейский союз к сокращению зависимости от российского газа и нефти.