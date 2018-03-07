Украина наладила экспорт зерновых в Египет

Отмечается, что именно украинские зерновые заняли наибольшую долю в структуре экспорта среди стран-импортеров.

Среды покупателей украинского зерна в 2017 году, как и ранее, были страны Азии, Африки и Европы.

На протяжении восьми лет Украина ежегодно наращивает объемы экспорта зерновых. В 2017 году был установлен очередной рекорд, на зарубежные рынки было вывезено 41,8 миллиона тонн отечественного зерна.

Однако, такие достижения в экспорте не принесли украинскому рынку рекордной валютной выручки. Она увеличилась только на 7% и составила 6,5 миллиарда долларов.

Заметно увеличился экспорт сорго зернового в 1,6 раза. Объемы его зарубежных поставок составили в прошлом году 148,3 тысячи тонн.

Поставки ячменя за границу остались почти на уровне предыдущего года - 4,9 млн тонн. Объем экспорта ржи увеличился и составил в прошлом году 25 тысяч тонн. Экспорт риса увеличился в 2017 года на 3% - до 1,2 тысячи тонн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.